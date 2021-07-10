بابا الفاتيكان يستأنف عمله تدريجيا بعد جراحة في الأمعاء

أكد الفاتيكان مضي مرحلة النقاهة للبابا فرانسيس بعد إجرائه عملية جراحية في الأمعاء بشكل طبيعي.

وأشار الفاتيكان، اليوم السبت، إلا أن البابا فرانسيس يستأنف عمله تدريجيا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح الفاتيكان أن البابا فرانسيس تمشى في ممر المستشفى "وعاد إلى العمل بالتناوب مع لحظات القراءة".

ولفت البيان إلى أن البابا واصل تناول الطعام بشكل منتظم وتلقى العلاج المقرر، وأن نتائج التحاليل مرضية.

وخضع البابا لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الفاتيكان عن تفاصيل الجراحة.