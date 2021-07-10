واشنطن تدعم أفغانستان بنحو 1.5 مليون جرعة من لقاح جونسون

أعلنت السفارة الأمريكية في كابول، اليوم السبت، أنها سلمت وزارة الصحة الأفغانية 1.48 مليون جرعة من لقاح "جونسون" المضاد لكوفيد-19، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار دعم الشعب الأفغاني خلال الأزمات.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت السفارة الأمريكية، عبر تويتر: "سلم القائم بالأعمال السفير روس ويلسون، خلال احتفالية الليلة الماضية، 1.48 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" إلى وزير الصحة الأفغاني الدكتور وحيد مجروح".

— U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) July 10, 2021

وأضافت: "هذه الجرعات تعد وفاء لوعدنا للشعب الأفغاني بالبقاء شريكا دائما وصديقا خلال الأزمات والتحديات. واليوم، تقف الولايات المتحدة بحزم وفخر مع شعب أفغانستان وستواصل القيام بذلك لسنوات قادمة".

تعد هذه الشحنة الأولى من إجمالي 3.3 مليون جرعة من لقاح جونسون وعدت واشنطن بمنحها إلى أفغانستان، بحسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتشهد أفغانستان ارتفاعا في الإصابات اليومية بكوفيد-19، فيما حذرت الصحة الأفغانية مؤخرا، أن البلاد ستواجه كارثة قريبًا إذا لم ينتبه الناس إلى البروتوكولات الصحية.

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في أفغانستان أكثر من 132 ألفا، توفي من بينهم 5638 شخصا.