خلل تقني يضرب مواقع الطرق الإيرانية وتحقيقات لكشف الملابسات

أعلنت وزارة الطرق الإيرانية، اليوم السبت 10 يوليو/ تموز، وقوع خلل تقني في أنظمتها الخاصة بالحواسيب الآلية والشبكة المعلوماتية، ما أدى لتعذّر الوصول إلى منافذ الوزارة الإلكترونية والمواقع التابعة لها.

طهران – سبوتنيك. قال قاسم بي‌ نياز، رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الطرق الإيرانية، لوكالة "تسنيم" "قبل ظهر اليوم ظهر عطل فني في أنظمة الحواسيب الآلية والشبكة المعلوماتية لموظفي وزارة الطرق".

وأضاف بقوله "بعد ذلك، تعذّر الوصول إلى منافذ الوزارة الإلكترونية والمواقع التابعة لها".

وتابع المسؤول الإيراني "يعمل الخبراء التقنيون على معرفة سبب ذلك والتحقيق جاري لمعرفة الأسباب".

يذكر أنه سبق وتعرضت موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف الماضي، وأكدت السلطات الإيرانية أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشاة نطنز النووية) دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.

والشهر الماضي قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي، إن "أحد أقوى الفرضيات بشأن الانفجار في موقع نطنز النووي، هو تورط عناصر داخلية"، مؤكدا أن "وجود عمل تخريبي بات مؤكدا في هذه القضية"، بحسب وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا".