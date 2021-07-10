مقتل 35 شخصا على الأقل بهجمات مسلحة على قرى شمال غربي نيجيريا

قتل 35 شخصا على الأقل إثر هجمات شنها لصوص مسلحون على 5 قرى في ولاية زامفارا، شمال غربي نيجيريا، وذلك في أحدث هجوم للجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة على القرى بغرض سرقة الماشية واختطاف بعض الأشخاص طلبا للفدية.

القاهرة - سبوتنيك. وصرح الناطق باسم شرطة الولاية محمد شيهو، لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، بأن "35 شخصا قتلوا على أيدي قطاع الطرق في القرى الخمس".

وأوضح أن "مسلحين يركبون دراجات نارية شنوا هجمات منسقة على قرى نائية مثل جيدان أدامو، وتسوني، وجيدان باوشي، وجيدان مايداوا، واري في منطقة مارادون، وأطلقوا النار على السكان وأحرقوا المنازل".

وأضاف شيهو "غادر المهاجمون قبل وصول الفرق الأمنية لأنه من الصعب الوصول إلى المنطقة بسبب سوء الطرق".

إلا أن سكان المنطقة قالوا إن 43 شخصا قتلوا وأصيب 7 في الهجوم، وقال دانلادي سابو وهو أحد سكان المنطقة "وجدنا نحو 43 جثة من القرى إلى جانب 7 أشخاص مصابين".

ومطلع الشهر الجاري، اختطف مسلحون، عشرات الطلاب من مدرسة ثانوية في مدينة كادونا شمال غربي نيجيريا.

هذا ويتعرض شمال غرب ووسط نيجيريا للترهيب بشكل منتظم من قبل عصابات لصوص الماشية والخاطفين الذين يداهمون القرى ويقتلون ويحتجزون السكان وكذلك يسرقون الماشية بعد نهب المنازل وحرقها.