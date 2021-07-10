خلل فني في أنظمة الحواسيب بوزارة إيرانية بعد يوم من هجوم سيبراني بمؤسسة القطارات

أعلنت وزارة الطرق الإيرانية، اليوم السبت، وقوع خلل تقني في أنظمتها الخاصة بالحواسيب الآلية والشبكة المعلوماتية، ما أدى لتعذر الوصول إلى منافذ الوزارة الإلكترونية والمواقع التابعة لها.

طهران - سبوتنيك . وقال رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الطرق الإيرانية، قاسم بي‌ نياز، في تصريحات مع "وكالة تسنيم": "قبل ظهر اليوم ظهر عطل فني في أنظمة الحواسيب الآلية والشبكة المعلوماتية لموظفي وزارة الطرق، بعد ذلك تعذّر الوصول إلى منافذ الوزارة الإلكترونية والمواقع التابعة لها".

وتابع المسؤول الإيراني "يعمل الخبراء التقنيون على معرفة سبب ذلك والتحقيق جار لمعرفة الأسباب".

وكانت محطات القطارات في إيران شهدت فوضى أمس الجمعة، جراء تعرض شركة القطارات الوطنية لهجوم سيبراني مجهول المصدر، كما تعرضت أنظمة الحواسيب التابعة للشركة لخلل فني نتيجة هجوم سيبراني، ما أدى إلى تعليق وإيقاف عمل مئات خطوط القطارات، وخلل في مراكز بيع التذاكر والخدمات الإلكترونية المتعقلة بالمسافرين وأمتعتهم.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن شاشات إعلان ساعات وصول ومغادرة القطارات توقفت عن العمل في العديد من المحطات وظهر عليها إعلان بوجود تأخير كبير في حركة القطارات جراء الهجوم، مؤكدة أن تعطل حركة القطارات أدى إلى ازدحام في المحطات في ظل جائحة كورونا.