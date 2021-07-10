الأمير هاري وميغان ماركل ينالان تكريما خاصا بسبب قرارهما بعدم إنجاب أكثر من طفلين

نال الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، اليوم السبت، تكريما خاصا بسبب قرارهما بالاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.

وتم تسمية هاري وميغان بأنهما "قدوة بيئية" من جانب منظمة "Population Matters" الخيرية (الكثافة السكانية مهمة)، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تقوم بحملات من أجل "مجموعة بشرية مستدامة"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وشكرت المنظمة الأمير هاري وميغان ماركل على قرارهما، الذي وصفته بـ"المستنير".

وقال متحدث باسم منظمة "Population Matters": "مع اختيارهما وإعلان عزمهما على قصر أسرتهما على شخصين، يساعد "دوق ودوقة ساسكس" في ضمان مستقبل أفضل لأطفالهما وتقديم نموذج يحتذى به للعائلات الأخرى".

وتابع: "إن وجود عائلة أصغر يقلل من تأثيرنا على الأرض، ويوفر فرصة أفضل لجميع أطفالنا وأطفالهم والأجيال القادمة للازدهار على كوكب صحي".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة:

"نحن نشيد بالدوق والدوقة لاتخاذهما هذا القرار المستنير، وللتأكيد على أن الأسرة الصغيرة هي أيضا أسرة سعيدة".

ومنحت منظمة "Population Matters" جائزة إلى 10 متلقين تقديرا لجهودهم للاحتفال باليوم العالمي للسكان التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت.

ومنحت المنظمة كل فائز 500 جنيه إسترليني للتبرع لمؤسسة خيرية من اختيارهم.

وكان الأمير هاري قال في حوار سابق له مع مجلة "فوغ" أنه سيكون لديه وزوجته ميغان ماركل طفلين "كحد أقصى".

ووُلد ابنهما الأول، آرتشي في مايو/ أيار 2019، بينما استقبلا طفلتهما ليليبت "ليلي" ديانا في شهر يونيو/ حزيران 2021.