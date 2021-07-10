تسجيل
18:32 GMT10 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020

    تقرير عبري: "حزب الله" خطط لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل باستخدام أسلحة مهربة

    © REUTERS / ALI HASHISHO
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505921_0:0:3221:1811_1200x675_80_0_0_022ee4ff35a64337b1e27677e4469637.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107101049530460-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9/

    قالت قناة عبرية، اليوم السبت، إن هناك تقديرات داخل المنظومة العسكرية في إسرائيل بأن "حزب الله" هو المسؤول عن محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى داخل الدولة العبرية، ربما بهدف تنفيذ عمليات عدائية في إسرائيل.

    وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط أمس عملية تهريب 43 قطعة سلاح عبر قرية الغجر الحدودية مع لبنان إلى داخل إسرائيل.

    وقالت القناة "12" العبرية، إن هناك حالة من التأهب داخل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في أعقاب إحباط عملية التهريب أمس.

    وأضافت: "تشير مصادر مختلفة الآن إلى أنه في إسرائيل لا يذكرون عمليات تهريب بهذا الحجم - من حيث كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة، كما يقدرون أيضا أن نفس الأسلحة ربما كانت مخصصة تحديدا لتنفيذ أعمال إرهابية في الأراضي الإسرائيلية، وليس بالضرورة (تهريبها) إلى منظمات الجريمة".

    وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة، تم إحباط تهريب 43 مسدسا تصل كلفة المسدس الواحد فيها إلى نحو 60 ألف شيكل (18.30 ألف دولار).

    وتابعت القناة: "في المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) يرصدون تصميم حزب الله على تنفيذ هجوم، ومن المحتمل أنه في الفترة الحالية سيفضل القيام بذلك داخل الأراضي الإسرائيلية، وليس في منطقة السياج الحدودي الشمالي".

    ومضت بالقول: "تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يلجأ حزب الله إلى هذا الخيار بهدف تجنب اندلاع مواجهة على الحدود يمكن أن تشعل حربا شاملة".

    وتخشى إسرائيل من أن تكون الأسلحة معدة للاستخدام من قبل خلايا سرية تابعة لـ "حزب الله"اللبناني في إسرائيل، على حد قول القناة.

    وتزعم مصادر أمنية إسرائيلية أن هناك اثنين من كبار مسؤولي "حزب الله" يرتبطان بهذا الموضوع وهما الحاج خليل حرب كبير مستشاري أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، والضالع شخصيا في التخطيط لأعمال عدائية ضد إسرائيل، والثاني هو قيس عبيد وهوعربي – إسرائيلي، من سكان مدينة الطيبة في الأساس وقد غادر إسرائيل منذ سنوات ويقيم الآن في بيروت.

    وبحسب الاتهامات الإسرائيلية، فإن عبيد هو منسق "حزب الله" مع عرب إسرائيل، إضافة إلى أنه يحاول أيضا مساعدة التنظيم في إنشاء خلايا في الداخل الإسرائيلي.

    انظر أيضا:

    أفيخاي أدرعي: العلاقة بين "حزب الله" وتهريب المخدرات علاقة حب وطيدة... فيديو
    الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان
    إسرائيل تتهم مسؤولا في حزب الله بتهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية معها
    الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية قرب قرية الغجر على حدود لبنان... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي الـ74
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    إنفوجراف.. من هي جيهان السادات
    جيهان السادات.. وداعا قرينة الزعيم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك