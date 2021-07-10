مجموعة الـ 20 تدعو دول العالم إلى تجنب فرض قيود جديدة لمواجهة كورونا

دعت رئاسة مجموعة العشرين، اليوم السبت، دول العالم إلى تجنب فرض قيود جديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو إن السلالات المتحورة من فيروس كورونا تمثل مصدر قلق بالغ للاقتصاد العالمي، لكن ينبغي أن يتجنب العالم فرض قيود جديدة على حياة الناس لمواجهة الوباء.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في البندقية: "نتفق جميعا أنه ينبغي أن نتجنب فرض قيود جديدة على حركة المواطنين وأسلوب حياة الناس".

وخلال محادثات اليوم، أيد وزراء المالية في مجموعة العشرين خطوة هامة لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري.

ويشكل أعضاء مجموعة العشرين ما يزيد على 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 بالمئة من التجارة العالمية و60 بالمئة من سكان كوكب الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.