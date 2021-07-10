رئيسي يزيح الستار عن أولويات الحكومة الجديدة في إيران

أزاح إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني المنتخب، الستار عن أولويات الحكومة الجديدة في بلاده.

وجاء في تقرير لوكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن رئيسي أكد عزمه ونيته المبيتة وضع بلاده في طريق الإعمار والتنمية المستديمة، وهو ما طرحه خلال لقائه المرجع الديني، لطف الله صافي كلبايكاني، أثناء زيارته مدينة قم المقدسة، أمس الجمعة.

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب أن هناك أولويات لحكومته المقبلة، يأتي على رأسها بناء وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، كونها ستخدم الطرفين، الإيراني والدول الجارة نفسها.

يذكر أن إبراهيم رئيسي، الذي شغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، فاز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاده بحصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت، وهو ما يعادل 62% من أصوات الناخبين، والتي قدرت بـ 48.8% من الإيرانيين الذين لهم حق التصويت، وهي نسبة قليلة مقارنة بـ 73% شاركوا في الانتخابات السابقة.

ويصنف رئيسي في خانة المحافظين الإيرانيين، وهو أحد الشخصيات الواقعة تحت العقوبات الأمريكية، بسبب ما قيل عن تورطه في إعدام معتقلين سياسيين منذ سنوات.