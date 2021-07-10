السودان... قتلى وجرحى إثر تفجير عبوة ناسفة في بورتسودان

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة أشخاص في مدينة بورتسودان بعد تفجير قنبلة استهدفت حشدا في ناد، في المدينة الواقعة شرقي السودان.

ونقلت صحيفة"سودان تربيون" عن شهود عيان قولهم إن "ثلاث أشخاص يستقلون دراجة نارية ألقوا عبوة ناسفة على تجمع للعشرات في نادي الأمير بحي سلبونا بمدينة بورتسودان، ما أدى لمقتل ثلاث أشخاص وإصابة عدد آخر غير معروف".

وأشار شهود العيان أن "الجناة أطلقوا رصاصات سريعة، وفي أثناء هروبهم أصيبت امرأة ولقيت حتفها على الفور".

من جانبها، قالت لجنة الأطباء المركزية السودانية عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنه "تم حصر ثلاث إصابات اثنتان منها بعيار ناري بينما كانت الثالثة نتيجة لطعن"

وأضاف بيان للجنة أنه "تم إحباط محاولة أخرى لتفجير عبوة مماثلة بفندق البصيري بلازا" دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن المدينة شهدت منذ أسابيع اشتباكات وصفت بأنها "لتصفية خلافات سياسية ذات طابع قبلي".

والعام الماضي اندلعت اشتباكات بين قبيلتين لهما تاريخ في العنف المتبادل هما بني عامر والنوبة، على إثره عززت وزارة الداخلية السودانية الأمن في ولاية البحر الأحمر وفرضت حظرا للتجول في مدينة بورتسودان بعد سقوط 32 قتيلا في الاشتباكات.