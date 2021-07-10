مسؤول أمريكي: تعرضت قواتنا في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"

أكد مسؤول دفاعي أمريكي، السبت، تعرض قوات بلاده الموجودة في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية".

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأمريكية في شرق سوريا، لكن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الهجوم وقع في كونوكو بسوريا.

وفي وقت سابق، السبت، أفادت مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن قاعدة حقل الكونيكو للغاز الطبيعي التي يتخذها الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له، شرقي سوريا، تعرضت مساء السبت، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون.

وأضاف أن هجوما بقذيفة هاون على الأقل، نفذه مجهولون على القاعدة الأمريكية اللاشرعية في "كونيكو" الذي يعد أكبر معمل لمعالجة الغاز الطبيعي في سوريا، مؤكدا عدم ورود معلومات عن إصابات بشرية.

وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن:

"صوت انفجار قوي سمع في حقل الكونيكو النفطي، وعلى أثره انطلقت صافرات الإنذار في القاعدة الأمريكية التي تهيمن عليه، مشيرة إلى عدم ورود رصد أي إشارات إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات الأخرى الحليفة لها ضمن ما يسمى "التحالف الدولي".

وكانت القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الامريكي في ريف دير الزور الشرقي قد تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.

وتعد العملية الجديدة، الرابعة التي تتعرض لها المواقع الأمريكية في حقلي (العمر) النفطي و(كونيكو) الغازي السوريين.

وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي يتخذها الجيش الأمريكي في محيط الحقلين والقرى والبلدات المجاورة، بما في ذلك تسيير الدوريات بشكل منتظم، إلا أنه ما يزال يعاني صعوبة السيطرة الأمنية على هذه المنطقة الغنية بالنفط، والتي كان قد استولى عليها منذ نهاية عام 2017.