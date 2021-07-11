كوريا الشمالية والصين تتعهدان بزيادة التعاون لمواجهة "القوى المعادية"

تعهد زعيما كوريا الشمالية والصين، اليوم الأحد، بتعزيز التعاون بينهما في في مواجهة القوى الخارجية المعادية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الرئيسين تبادلا رسائل بمناسبة الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في رسالة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ إن علاقتهما مهمة في مواجهة القوى الخارجية المعادية في حين تعهد شي بدفع التعاون "إلى مرحلة جديدة".

وأضاف كيم في الرسالة إنه "على الرغم من الوضع الدولي المعقد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة تزداد قوة الثقة بين الرفاق والصداقة العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين يوما بعد يوم".

كما نقلت الوكالة أن شي قال في رسالته إنه يعتزم توفير قدر أكبر من السعادة للبلدين وشعبيهما من خلال تعزيز التواصل مع كيم و"توجيه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بثبات إلى مرحلة جديدة".

يشار إلى أن الصين تعتبر الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية منذ توقيع الدولتين على المعاهدة عام 1961، حيث زاد اعتماد بيونغ يانغ أكثر من أي وقت مضى على بكين في التجارة وغيرها من الدعم، بفعل العقوبات الدولية المفروضة عليها.