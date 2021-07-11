رئيس مجلس أوروبا: دعم مجموعة العشرين الكبار للإصلاح الضريبي الدولي حدث تاريخي

أشاد رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، بدعم مجموعة العشرين الكبار للإصلاح الضريبي الذي ينص على إدخال حد أدنى من الضرائب على دخل الشركات عبر الوطنية.

موسكو – سبوتنيك. وكتب ميشيل في تغريدة: "خطوة أخرى نحو عالم أكثر عدالة. تم التوصل لاتفاق تاريخي في مجموعة العشرين الكبار حول إصلاح عالمي في مجال الضرائب على الشركات".

وأضاف: "الخطوة القادمة هي التوصل إلى اتفاق نهائي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

One further step towards a fairer world!



Historic #G20 agreement on global corporate tax reform today.



Next step is finalising agreement @OECD



Multilateralism delivers. — Charles Michel (@eucopresident) July 10, 2021

هذا ودعم وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الكبار إجراء إصلاح ضريبي دولي خلال لقائهم في مدينة فينيسيا الإيطالية.