الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال مروحيات إلى الحدود مع بيلاروسيا

ستضاعف وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس نطاق عملها على حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا بسبب نمو الهجرة غير الشرعية، حسبما جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للوكالة، يوم السبت.

وقالت الوكالة: "نظرا لضغوط الهجرة المتزايدة على حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا، ستزيد فرونتكس بشكل كبير دعمها لليتوانيا الأسبوع المقبل"، مشددة على أن حجم العملية "سيتضاعف".

وقال البيان إن "فرونتكس ستزود ليتوانيا أيضا بالخبراء الذين سيساعدون السلطات الوطنية في جمع البيانات عن المعابر الحدودية غير الشرعية ودعم تبادل المعلومات العملياتية".

وقالت الخدمة الصحفية الرئاسية في أعقاب مناقشة عبر الفيديو حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقدها الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا ورئيس وكالة فابريس ليجيري، إن الوكالة سترسل أيضًا مروحيات إلى ليتوانيا لمساعدة حرس الحدود في جمهورية البلطيق.

وجاء في البيان: "للسيطرة على الحدود مع بيلاروسيا من الجو، سترسل فرونتكس مروحية من بولندا إلى ليتوانيا. كما تم الاتفاق على وصول مروحية أخرى من ألمانيا".