الصين: قدمنا مليار و374 ألف جرعة لقاح حتى 10 يوليو

كشفت الصين أن إجمالي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كوورنا التي قدمتها حتى 10 يوليو/ تموز الجاري، بلغت 1.374 مليار جرعة.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، أن الصين قدمت نحو 9 ملايين جرعة من اللقاح، يوم أمس السبت.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن إجمالي الجرعات التي قدمتها الصين وصل إلى 1.374 مليار جرعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية وافقت على اعتماد لقاح "سينوفاك" الصيني للاستخدام الطارئ.

الجدير بالذكر، أن لقاح "سينوفاك" هو لقاح صيني من إنتاج شركة الأدوية الصينية المعروفة باسم "Sinovac" التي تتخذ من مدينة بكين مقرا لها.

واشترت العديد من الدول العربية اللقاح الصيني، وتم تطعم المواطنين به، وكشفت تجارب لاحقة في إندونيسيا وتركيا أن اللقاح سجل فاعلية تتراوح بين 65% و91%، فيما أفرجت الشركة مؤخرا عن بيانات تكشف عن تراوح فاعلية اللقاح الذي تطلق عليه اسم "كورونا فاك" بين 51% و82%.

يتشكل اللقاح من جرعتين يفرق بينهما 21 يوما، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ثلاجة عادية ويقوم على تقنية "اللقاح المعطل"، وقد تم اعتماده في عدد من الدول حول العالم بعد اختبارات سريرية.