مصرع 12 شخصا جراء سقوط حافلتهم في حفرة شرقي تركيا

أعلنت السلطات المحلية في تركيا مصرع 12 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم في حفرة شرقي البلاد.

وذكر مصدران على اطلاع بالحادث أنه وقع في منطقة مرادية في إقليم وان قرب الحدود التركية مع إيران.

وأوضح المصدران أن النيران اشتعلت في الحافلة التي كانت تقل مهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش، بعد سقوطها في الحفرة، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر المصدران أن هوية قتلى الحادث لم تتضح على الفور، مشيرين إلى أن مالك الحافلة تم إلقاء القبض عليه.

وتعد تركيا نقطة انتقال رئيسية للمهاجرين الراغبين في عبور حدودها إلى أوروبا.

وبشكل منتظم يعبر مهاجرون في الأغلب من إيران وأفغانستان وباكستان الحدود الإيرانية إلى تركيا سيرا على الأقدام قبل نقلهم غربا إلى مدن مثل إسطنبول وأنقرة، والتي يسعى من خلالها المهاجرون للوصول إلى دول أوروبية أخرى.