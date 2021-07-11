وزير الدفاع التركي: اليونان لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتستمر بتصعيد التوتر

استنكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تصريحات نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، التي اتهم فيها أنقرة بتهديد استقرار المنطقة، لافتا إلى أن أثينا تستمر بتصعيد التوتر والأعمال الاستفزازية.

وقال بيان صدر عن الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن "أكار دعا نظيره اليوناني للتفكير والحديث بشكل منطقي وعقلاني وموضوعي وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين".

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine karşılık, "Yunanistan kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir." dedi.https://t.co/ohKcZtn0xx pic.twitter.com/2VktbP4KWE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2021

وأضاف أكار، وفقا لبيان الدفاع التركية، أن " اليونان لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت عليها وتستمر في تصعيد التوتر والأعمال الاستفزازية".

وأكد أن بلاده تؤيد حل المشكلات مع اليونان في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حسن الجوار.

وجدد أكار على أن تركيا ليست لديها مطامع في أراض وحقوق أحد، وإنما هدفها الوحيد هو حماية حقوقها السيادية ومصالحها في إطار القانون.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة، في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.