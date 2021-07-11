جوزيف بوريل: لن ننسى مذبحة سربرنيتسا... الأسوأ في تاريخ أوروبا الحديث

علّق جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على حلول الذكرى الـ 26 لمذبحة سربرنيتسا، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، من مسلمي البوسنة والهرسك.

وكتب بوريل، على "تويتر"، اليوم الأحد: "لن ننسى مذبحة سربرنيتسا... تذكر هذه المذبحة إلى الأبد سيظل مهمة مشتركة لنا جميعا".

وقال بوريل: "إن ذكرى المذبحة المؤلمة في سربرنيستا تذكرنا بحاجتنا للوقوف بثبات وحسم من أجل تحقيق السلام، والكرامة الإنسانية والقيم التي تمثل مقوما أساسيا من مقومات الاتحاد الأوروبي".

It is our shared duty to forever remember the genocide in Srebrenica. It painfully reminds us of the need to stand up firmly and decisively for peace, human dignity and all values underpinning our Union.



Statement w/@OliverVarhelyi - https://t.co/nkEdvDmJ5Q#RememberSrebrenica pic.twitter.com/pu8qJWQjMZ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 11, 2021

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الأوروبيين أن يتعلموا الدروس من مذبحة سربرنيتسا، التي تعد صفحة من أكثر الصفحات المظلمة في تاريخ أوروبا الحديث".

وأكد جوزيف بوريل أن تحقيق العدالة والمصالحة وبناء المجتمعات، هي أفضل الطرق لتكريم الضحايا، والعمل من أجل بناء مستقبل مزدهر يشترك فيه كل الأوروبيين.

ووقعت مذبحة سربرنيتسا، في البوسنة والهرسك، إثر استيلاء وحدات من صرب البوسنة على المنطقة في الـ 11من يوليو/ تموز 1995.

© AFP 2021 / ELVIS BARUKCIC سيدة من عائلات ضحايا مذبحة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك