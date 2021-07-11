إيران تكشف عن سلاح محلي جديد يدخل الخدمة قريبا

كشف سلاح البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، عن دخول سلاح برمائي جديد للخدمة العسكرية في بلاده، قريبا.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، عن قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، أن بلاده تقوم بتصنيع مركبة برمائية في مجموعة الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، متوقعا الانتهاء منها خلال عدة أشهر فقط.

وأكد الأدميرال خانزادي أن هذه البرمائية ستعد البرمائية الأولى المصنعة في البلاد، ومن المفترض قيام وزارة الدفاع بتسليمها للقوة البحرية للجيش الإيراني، فور الانتهاء من تصنيعها.

وأشار قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، إلى أن بلاده تمتلك قدرات عالية حيال تصنيع القطع البحرية، لافتا إلى وجود بعض تلك القطع البحرية على بعد آلاف الكيلومترات من إيران، بهدف مرافقة ناقلات النفط الإيرانية، وبصورة مباشرة، في المحيط الهندي والبحر الأحمر، بدعوى تمكن تلك الناقلات من الإبحار بأمان.

وذكر المسؤول العسكري الإيراني بأن قوة بحرية إيرانية تتواجد، حاليا، في المحيط الأطلسي، حيث تبعد أكثر من 5 آلاف ميل عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين تلك القوة، السفينة العملاقة "مكران"، مشيرا إلى أن تلك السفينة قادرة على حمل 110 آلاف طن من الوقود، بل وبإمكانها الإبحار في المياه الحرة لمدة 10 أعوام متواصلة.