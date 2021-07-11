أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا منذ بداية عام 2021

سجلت أستراليا أول حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" محليا منذ بداية العام الجاري، اليوم الأحد، كما شهدت أعلى مستوى من الإصابات بفيروس كورونا عند 77 حالة في ولاية نيو ساوث ويلز، التي تكافح تفشي نوع "دلتا" الشديد العدوى.

وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بيرجيكليان إن الأرقام في سيدني وحولها، أكبر مدن البلاد، والتي تخضع بالفعل لحظر شديد، من المتوقع أن ترتفع، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضافت بريجيكليان في إفادة متلفزة: "سأصاب بالصدمة إذا كان هناك أقل من 100 غدا من حالات الإصابة الجديدة". يوم السبت، كانت هناك 50 حالة، وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021.

من بين حالات يوم الأحد، كان هناك 33 شخصا قضوا وقتا بحرية داخل المجتمع أثناء إصابتهم بالعدوى، مما يزيد من احتمال تمديد الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع لأكثر من 5 ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وتابعت بريجيكليان: "بالنظر إلى ما وصلنا إليه، وبالنظر إلى أنه كان من المفترض رفع الإغلاق يوم الجمعة، يمكن للجميع أن يقولوا إنه من غير المحتمل إلى حد كبير فعل ذلك في هذه المرحلة".

قالت ولاية فيكتوريا المجاورة، التي سجلت يوم الأحد أيامها الـ11 على التوالي دون إصابات جديدة، إنها ستغلق حدودها مع نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية لمنع انتشار الفيروس.

في سيدني، هناك 52 حالة في المستشفى، أو واحد من كل 10 أشخاص مصابين خلال الموجة الحالية، ويوجد خمسة عشر شخصا في العناية المركزة، ويحتاج خمسة منهم إلى تنفس اصطناعي.

كانت حالة الوفاة المسجلة اليوم، وهي أول حالة مسجلة محليا في أستراليا منذ ديسمبر/ كانون الأول، لمرأة في التسعينيات من عمرها.

كان أداء أستراليا أفضل بكثير من العديد من البلدان المتقدمة الأخرى في مواجهة الوباء، حيث شهدت ما يزيد قليلا على 31 ألف حالة إصابة منذ بداية الوباء و911 حالة وفاة.