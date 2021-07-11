رسالة الملكة إليزابيث "المشفرة" إلى المنتخب البريطاني

قام مشجعو الفريق الإنجليزي بوضع تخمينات حول وجود رسالة "مشفرة" ضمن خطاب الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.
واختار أحد المشجعين حروفا ضمن الخطاب من كل سطر ليستخلص جملة "إنها ستعود للمنزل" من نشيد كرة القدم الشعبي القديم، في إشارة إلى كأس البطولة الأوروبية.
Hidden message within the Queen's message... pic.twitter.com/fVCHv1u7z2— Matt Singh (@MattSingh_) July 10, 2021
ودعم الكثير من المشاهير والسياسيين المنتخب البريطاني وفي مقدمتهم الملكة برسالة من قلعة "ويندرسور"، وقدمت له تمنايتها بالفوز والنجاح في النهائي الأوروبي 2020.
وقالت الملكة في خطابها: "منذ 55 عامًا كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والموظفين المساعدين للوصول إلى نهائي إحدى البطولات الدولية الكبرى لكرة القدم والفوز به".
وأضافت ملكة بريطانيا: "الوصول إلى نهائي بطولة كبرى والفوز به أمر مهم للغاية".
وتابعت: "أود أن أنقل لكم تهنئتي وتهنئة العائلة الملكية بوصولكم إلى المباراة النهائية".
واختتمت الملكة إليزابيث الرسالة، قائلة: "أريد أن أبعث لكم أطيب التمنيات في مباراة الأحد... وأن لا يتذكر التاريخ نجاحكم فحسب... بل يتذكر الحالة الذهنية والعزيمة والفخر الذي تحليتم بها".
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