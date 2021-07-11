رسالة الملكة إليزابيث "المشفرة" إلى المنتخب البريطاني

بعد أن وجّهت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رسالة إلى لاعبي منتخب بلادها لدعمهم وتوجيه التمنيات لهم بالفوز أمام المنتخب الإيطالي في نهائيات بطولة أوروبا 2020، مساء اليوم الأحد، في ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

قام مشجعو الفريق الإنجليزي بوضع تخمينات حول وجود رسالة "مشفرة" ضمن خطاب الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

واختار أحد المشجعين حروفا ضمن الخطاب من كل سطر ليستخلص جملة "إنها ستعود للمنزل" من نشيد كرة القدم الشعبي القديم، في إشارة إلى كأس البطولة الأوروبية.

Hidden message within the Queen's message... pic.twitter.com/fVCHv1u7z2 — Matt Singh (@MattSingh_) July 10, 2021

ودعم الكثير من المشاهير والسياسيين المنتخب البريطاني وفي مقدمتهم الملكة برسالة من قلعة "ويندرسور"، وقدمت له تمنايتها بالفوز والنجاح في النهائي الأوروبي 2020.

وقالت الملكة في خطابها: "منذ 55 عامًا كنت محظوظة بتقديم كأس العالم إلى بوبي مور، ورأيت ما يعنيه بالنسبة للاعبين والإدارة والموظفين المساعدين للوصول إلى نهائي إحدى البطولات الدولية الكبرى لكرة القدم والفوز به".