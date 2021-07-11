الأمير ويليام يوجه رسالة لمنتخب إنجلترا قبل نهائي "يورو 2020" أمام إيطاليا

وجه الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، رسالة إلى منتخب إنجلترا قبل مباراة الفريق أمام إيطاليا التي تقام الليلة على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، في نهائي بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ودعا الأمير ويليام، في مقطع فيديو، الفريق الإنجليزي إلى العودة بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، متمنيا له حظا طيبا في مباراته النهائية أمام المنتخب الإيطالي.

وقال الأمير ويليام إنه يتوقع أن يؤدي كل أعضاء فريق المنتخب الإنجليزي أدوارهم على أكمل وجه لتحقيق الفوز والعودة بكأس الأمم الأوروبية، وهو الهدف الذي يتمنى تحقيقه كل البريطانيين.

BRING IT HOME: Prince William wishes the England soccer team the "best of luck" ahead of tonight's Euro 2020 final against Italy. https://t.co/1IGitFOu6c pic.twitter.com/cAVORAWMo7 — ABC News (@ABC) July 11, 2021

وللمناسبة ذاتها، بعثت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، رسالة إلى منتخب إنجلترا، أمس السبت، أعربت فيها عن تمنياتها للفريق بالتوفيق في المباراة، التي تعد أهم بطولة كبرى تشارك فيها إنجلترا مباراتها النهائية منذ نهائيات كأس العالم 1966.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الإنجليزي والإيطالي على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن، في الـساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها فريق إنجلترا إلى نهائي أمم أوروبا، بينما وصل منتخب إيطاليا إلى المباراة النهائية 4 مرات.