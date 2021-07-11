كندا تفرض قيودا على السكك الحديدية للحد من حرائق الغابات

أمرت الحكومة الكندية بفرض قيود إضافية على النقل بالسكك الحديدية، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في كل من مقاطعة كولومبيا البريطانية، وعلى المستوى الوطني للحد من خطر حرائق الغابات.

جاء هذا في بيان صادر، اليوم الأحد، عن وزارة النقل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر البيان أن الأمر الذي دخل حيز التنفيذ اليوم سيطلب من كل من السكك الحديدية الوطنية الكندية، وسكك حديد الباسفيك الكندية، اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للحماية من حرائق الغابات.

وأوضح البيان أن هذه القيود سوف تتضمن تقليل سرعة القطارات.

وفي مطلع الشهر الجاري، شهدت كندا اندلاع عشرات الحرائق غربي البلاد جراء موجة حر غير مسبوقة أدت إلى وفاة المئات.

وتم إجلاء ألف شخص في كولومبيا البريطانية غربي كندا، حيث أتى حريق غابات على ما يقارب 90% من بلدة ليتون.

ويقول خبراء إن موجة الحر التي أطلقت إنذارات بدرجات حرارة مرتفعة للغاية في المناطق التي يقطنها ملايين الأشخاص وتسببت في وفاة نحو 500 شخص في كندا و16 على الأقل في الولايات المتحدة، ناجمة عن الاحتباس الحراري.