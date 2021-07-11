الخارجية الأمريكية ترسل وفدا إلى هايتي لضمان أمن البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إرسال وفد إلى هايتي لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

ووفقا لموقع "جونو 7" المحلي، سيضم الوفد، المسؤول في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، خوان غونزاليس، وسيلتقي مع رئيس الوزراء المؤقت، كلود جوزيف والرئيس المؤقت لهايتي جوزيف لامبرت.

وطلبت حكومة هايتي من الولايات المتحدة، الخميس الماضي، إرسال قوات أمريكية لحماية منشآت البنية التحتية الرئيسية في البلاد، وذلك في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس هذا الأسبوع.

وكانت السلطات في هايتي أعلنت أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا الرئيس الهايتي مويس.

والأسبوع الماضي، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم".

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.

وقتل رئيس هايتي، جوفينيل مويس، عشية 7 يوليو / تموز، في هجوم على منزله في عاصمة البلاد، بورت أو برنس.