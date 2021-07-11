بوريس جونسون يوجه رسالة إلى منتخب بريطانيا قبل ساعات من نهائي "يورو 2020"... فيديو

وقال جونسون في الرسالة: "أتمنى الحظ لإنجلترا الليلة في هذه الرحلة المذهلة حتى الآن، ونتمنى أن يعود بكأس البطولة الليلة".
We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021
Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9
يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي سيلتقي نظيره الإيطالي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في أول نهائي كبير للمنتخب الإنجليزي.
وقد وقع أكثر من 346000 شخص على عريضة تطالب بإجازة من العمل يوم الاثنين، مطالبين بمنح يوم عطلة في حال الفوز، واعتبروا أنه "سيكون من المفيد ومن المعقول منح البلاد يوم عطلة في اليوم التالي إذا فازت إنجلترا".
تخطط المدارس والشركات بالفعل لفتح أبوابها في وقت متأخر من يوم الاثنين للسماح للجماهير بالاحتفال في وقت متأخر من اللّيل.
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