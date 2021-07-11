بوريس جونسون يوجه رسالة إلى منتخب بريطانيا قبل ساعات من نهائي "يورو 2020"... فيديو

وجه رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الأحد، رسالة إلى منتخب بلاده، قبل ساعات من نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال جونسون في الرسالة: "أتمنى الحظ لإنجلترا الليلة في هذه الرحلة المذهلة حتى الآن، ونتمنى أن يعود بكأس البطولة الليلة".

We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England.



Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021

​يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي سيلتقي نظيره الإيطالي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في أول نهائي كبير للمنتخب الإنجليزي.

ويستعد بوريس جونسون لمنح البريطانيين يوم عطلة رسمية إذا حقق الفريق البريطاني فوزا وظفر بكأس البطولة الأوروبية 2020 و"أعادها للوطن".

وقد وقع أكثر من 346000 شخص على عريضة تطالب بإجازة من العمل يوم الاثنين، مطالبين بمنح يوم عطلة في حال الفوز، واعتبروا أنه "سيكون من المفيد ومن المعقول منح البلاد يوم عطلة في اليوم التالي إذا فازت إنجلترا".

تخطط المدارس والشركات بالفعل لفتح أبوابها في وقت متأخر من يوم الاثنين للسماح للجماهير بالاحتفال في وقت متأخر من اللّيل.

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