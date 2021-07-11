الصين تحذر واشنطن من إجراءات انتقامية بسبب تمديد العقوبات

حذرت الصين واشنطن، اليوم الأحد، من اتخاذ إجراءات انتقامية عقب إدراج 23 شركة صينية في القائمة السوداء الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة التجارة الصينية: "سنتخذ تدابير حازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تسيء استخدام تدابير مراقبة الصادرات، واصفا الإجراء الأمريكي بأنه انتهاك للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية.

وفي وقت سابق، مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العقوبات على الصين، والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمدة عام آخر.

يذكر أن ترامب كان قد وقع، العام الماضي، مرسوما بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية القرار الصيني تطبيق قانون الأمن الوطني في مدينة هونغ كونغ ذاتية الحكم، ما اعتبرته واشنطن "تقويضا للحكم الذاتي" للمدينة.

وتشهد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم استمرارا في التدهور.