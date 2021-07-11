الحرس الثوري الإيراني: لا توجد أي مشكلة أمنية على حدود البلاد

قال العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، إن بلاده لا تواجه أي مشكلة أمنية على حدودها مع دول الجوار.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات باكبور جاءت على هامش تفقده لمعبر دوغارون الحدودي مع أفغانستان، اليوم، والتي أكد من خلالها على عدم وجود أي مشكلة أمنية في حدود بلاده، بدعوى أن كل الحدود الشرقية والمشتركة مع ذاك البلد (أفغانستان) تتمتع بأمن وسلام كاملين.

وجاءت عملية تفقد العميد باكبور لحدود بلاده مع أفغانستان على خلفية الأحداث التي وقعت على حدود إيران وأفغانستان خلال الأيام الماضية، مشددا على جاهزية الجيش الإيراني في تلك النقاط الحدودية مع أفغانستان، خاصة في ظل ما أسماه بـ"بعض الحروب الأهلية في أفغانستان".

وجدد العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، التأكيد على أن بلاده جاهزية لتأمين الحدود مع أفغانستان، حتى في حال إقدام بعض "الأشرار والمهربين" على استغلال فرصة الحرب الأهلية في أفغانستان، ومحاولة التسلل إلى الأراضي الإيرانية، فإن قواته العسكرية جاهزة لهم، وتقف بالمرصاد أمام أي محاولة مشابهة، مع اتخاذ القرارات الجادة والحاسمة تجاههم.

وأشار المسؤول العسكري الإيراني إلى أن كل حدود بلاده تتمتع بأعلى مستويات المراقبة الاستخباراتية، وبأن السلطات الإيرانية مستعدة لأي سيناريو.