كيت ميدلتون في أول ظهور عام بعد خروجها من العزل الذاتي... صور

أنهت كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني وليام، أمس السبت، فترة العزل الذاتي، وخرجت للحياة العامة من جديد، بعد ثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت كيت ميدلتون لأول مرة بعد العزل الذاتي في نهائي فردي السيدات في بطولة "ويمبلدون" للتنس، وكان برفقتها زوجها.

وجلست "دوقة كامبريدج" وزوجها الأمير ويليام أمام أسطورة التنس، بيلي جين كينغ، بينما كانا يتابعان اللاعبة آشلي بارتي وهي تخرج منتصرة على منافستها كارولينا بليسكوفا.

وشاركت ميدلتون في توزيع الجوائز.

Beaming Kate Middleton out of Covid isolation as she joins William at Wimbledon https://t.co/opGA8zIX5N pic.twitter.com/109DAGkvfh — The Mirror (@DailyMirror) July 10, 2021

وأعلن قصر كنسينغتون في لندن، يوم الاثنين الماضي، أن "دوقة كامبريدج"، زوجة الأمير البريطاني وليام، كيت ميدلتون، ستعزل نفسها بعد اتصالها بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم القصر إنه "في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته لاحقا بـ"كوفيد-19"، بحسب موقع "بيج سيكس" البريطاني.

وأكد في بيان رسمي أن "صاحبة السمو الملكي لا تعاني من أي أعراض، ولكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة وتعزل نفسها في المنزل".

يشار إلى أن كيت ميدلتون وزوجها الأمير وليام تلقوا الجرعات الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في شهر مايو/ أيار الماضي.