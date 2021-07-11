البحرية الإيرانية: نرافق جميع الناقلات من البحر الأحمر إلی قناة السویس

أکدت البحریة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أمن الحدود المائیة مرتفع للغایة، ولا یمكن لأي سفینة أن تحتل هذه المنطقة.

وقال قائد القوة البحریة للجیش الإيراني، الأدمیرال حسین خانزادي، إن "الأمریكیين أقاموا قواعد حولنا علی مر السنین، والیوم هم مرعوبون عندما نكون علی بعد 5000 کیلومتر منهم. هذا الخوف یأتي نتیجة تواجد إیران التي تكسر هیمنة الولایات المتحدة"، وذلك حسب " وكالة الطلبة " الإيرانية.

وأكد أن الطائرات بدون طیار التابعة للقوات الإيرانية خلقت قدرة جیدة علی توفیر الأمن الكامل للمناطق الخاضعة لمهمة الجیش وحتی المناطق الواقعة ضمن مهمة الحرس الثوري الإیراني.

واتهم خانزادي البعض بمحاولة ضرب الناقلات الإيرانية في ظل حالة حظر بیع النفط الإیراني، مؤكدا أن الجيش الإيراني يرافق جميع الناقلات من بدایة البحر الأحمر إلی قناة السویس منذ حوالي عامین.

وكان العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، قال إن بلاده لا تواجه أي مشكلة أمنية على حدودها مع دول الجوار، مؤكدا على عدم وجود أي مشكلة أمنية في حدود بلاده، بدعوى أن كل الحدود الشرقية والمشتركة مع ذاك البلد (أفغانستان) تتمتع بأمن وسلام كاملين.