توقعات باكتمال مشروع "التيار الشمالي 2" في نهاية أغسطس

رجح ماتياس وارنيج، رئيس شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المنفذة لمشروع خط أنابيب الغاز الروسي، اكتمال المشروع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وقال وارنيج، لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، اليوم الأحد: "اكتمل العمل حاليا بنسبة 98%. ونتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية أغسطس".

ولم يستبعد وارنيج فرض عقوبات أمريكية إضافية على المشروع، وقال:

"الخطر كبير، ولا يمكننا تجاهله".

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد ستريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.