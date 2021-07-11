تمويل بقيمة 70 مليون دولار لمشروع فضاء إسرائيلي للهبوط على القمر

حصلت مؤسسة فضاء إسرائيلية على تعهدات بقيمة 70 مليون دولار، لإطلاق مركبة غير مأهولة إلى سطح القمر عام 2024، في ثاني محاولة من نوعها تشهدها إسرائيل.

وفي بيان لها، اليوم الأحد، قالت مؤسسة "سبيس آي.إل"، غير الربحية، إن الملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي، صاحب الحصة الحاكمة في شركة "ألتيس يوروب"، وكذلك موريس كاهن رئيس "سبيس آي.إل"، ورجل الأعمال الجنوب أفريقي مارتن موشال سيتبرعون بالأموال لإتمام المهمة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال كاهن: "أعتزم القيام بكل ما في وسعي لإعادة إسرائيل إلى القمر".

وفشلت المحاولة الإسرائيلية الأولى لإطلاق مركبة غير مأهولة إلى سطح القمر عام 2019 بعدما تحطمت المركبة "بيريشيت" على خلفية ما وصف وقتها بخطأ فني.

إلا أن إسرائيل عادت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلنت أنها ستحاول مجددا إرسال مركبة غير مأهولة إلى سطح القمر أوائل 2024.

و"بيريشيت 2"، هو اسم المشروع الجديد، الذي سيشمل إطلاق مركبتي هبوط ومركبة ثالثة تدور حول القمر لسنوات، إضافة إلى إجراء تجارب وجمع بيانات.

ومن المقرر أن يغطي التمويل المرتقب تكلفة المشروع البالغة 100 مليون دولار ويعزز تنفيذ الجدول الزمني للغطلاق في 2024، بحسب "سبيس آي.إل".

وأضافت المؤسسة أن المشروع الجديد "يستهدف تحطيم عدد من الأرقام القياسية في الفضاء، بما في ذلك الهبوط المزدوج مع هبوط إحدى المركبتين على الجانب البعيد من القمر"، وهو الهبوط الذي لم تنجح سوى الصين في تنفيذه 2019.