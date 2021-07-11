خلال اتصال مع بوريل... ظريف يدين مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في مؤتمر "مجاهدي خلق"

جددت إيران إدانتها لمشاركة رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانشا، في اجتماع لحركة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في العاصمة الفرنسية.

طهران - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أدان خلال مكالمة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، "الخطوة غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني"، ودعا إلى "توضيح موقف الاتحاد الأوروبي حيال هذه المشاركة".

بدوره، أعرب بوريل عن "أسفه لحضور رئيس الوزراء السلوفيني هذا الاجتماع"، "مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء السلوفيني وما قيل في الاجتماع لا تمثل بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات مع إيران، ولا تتماشى بأي حال من الأحوال مع قدرة ومكانة الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية، السفيرة السلوفينية لدى طهران، كريستينا رادي، احتجاجا رسميا على مشاركة رئيس وزراء بلادها في مؤتمر لمنظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها إيران "تنظيما إرهابيا".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وزارة الخارجية استدعت السفيرة رادي وأبلغتها احتجاج طهران الشديد على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" في العاصمة الفرنسية باريس​​​.

وتلاحق السلطات الإيرانية، أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" التي أسسها مسعود رجوي عام 1965، وشاركت بفاعلية في إسقاط النظام الإمبراطوري الذي كان يحكم إيران قبل الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.

وأعلنت المنظمة، المقاومة المسلحة للنظام الإيراني مطلع الثمانينات من القرن الماضي، ولاحقاً عام 1997 أعلنت الولايات المتحدة المنظمة "جماعة إرهابية"، كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة "الجماعات المحظورة" عام 2000.

لكن تم رفع المنظمة من قوائم الإرهاب التابعة لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في وقت لاحق وبالتحديد في عام 2012.