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    رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

    جنوب أفريقيا... رامافوزا يدين العنف على خلفية حكم حبس سلفه جاكوب زوما

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    أدان الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أعمال العنف التي اندلعت على خلفية حكم حبس سلفه، جاكوب زوما، بتهمة ازدراء القضاء، مؤكدا على عدم التهاون في مواجهة أعمال التخريب.

    شرطة أفريقيا الجنوبية
    © AFP 2021 / RODGER BOSCH
    امتداد أعمال العنف إلى جوهانسبرغ بعد سجن رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما
    جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا، في خطاب له، "لنكن واضحين، كأمة، لن نتسامح مع الأعمال الإجرامية؛ سيتم القبض على المتورطين في أعمال عنف ومحاكمتهم".

    وأضاف: "ومن دواعي قلق جميع مواطني جنوب أفريقيا أن بعض أعمال العنف هذه تستند إلى التعبئة العرقية".

    وتابع في إشارة لمحاكمة زوما بتهم استغلال السلطة: "إن سيادة القانون تحمي من إساءة استعمال السلطة، وتحمي الفقراء والضعفاء"، مضيفا "التزامنا بدستورنا الديمقراطي على المبدأ الأساسي القائل بأن جميع الناس متساوون أمام القانون، وأن لكل الناس الحق في الحماية المتساوية أمام القانون".

    وكانت متاجر في جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، تعرضت للنهب وجرى إغلاق جزء من طريق "إم2" السريع، اليوم الأحد، مع امتداد أعمال عنف متفرقة إلى المدينة عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.

    وأصدرت المحكمة حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي، بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

    وقدم جاكوب زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى "كوفيد-19"، وسينظر في الطعن غدا الاثنين، بحسب ما نقلت "رويترز". وقال مسؤولون في البرلمان، إن هناك "تعاطفا مع المصاعب الشخصية التي يواجهها الرئيس السابق جاكوب زوما. لكن حكم القانون وسيادة الدستور يجب أن يسودا".

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