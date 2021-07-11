السودان تحذر إثيوبيا وتهدد بتنفذ خياراتها بشأن "سد النهضة"... فيديو

أكد فريق التفاوض السوداني لـ"سد النهضة"، اليوم الأحد، أن الخرطوم ستنفذ خياراتها بشأن "سد النهضة" بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، عمر الفاروق كامل، في حوار مع قناة "سودانية 24"، إن لدى بلاده خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في الإجراءات الأحادية.

وأعرب الفاروق كامل عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث أن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية، محذرا من فقدان ماوصفها "العلاقات المتميزة" مع السودان إذا استمرت إثيوبيا في اتخاذ الإجراءات الأحادية.

وتابع قائلا إن "سد الروصيرص سعته 7 مليارات متر مكعب، وسد النهضة 74 مليارا، وإذا لم تكن لدينا معلومات يومية عن حجم التدفقات فلن نستطيع تشغيل سد الروصيرص، لأن مناسيب المياه إذا ارتفعت ستحدث مشكلة وإذا انخفضت ستحدث مشكلة، ولن نستطيع تشغيل توربينات إنتاج الكهرباء".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب كلمة وزير الري الإثيوبي إن مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد.