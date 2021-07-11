فوضى وأعمال عنف في جوهانسبرغ بعد سجن زوما... فيديو

بدت جوهانسبرغ المركز الاقتصادي لدولة جنوب إفريقيا كساحة حرب، مساء اليوم الأحد، بعد انتشار أعمال عنف وفوضى عارمة في شوارعها على خلفية استمرار الاحتجاجات عقب سجن جاكوب زوما الرئيس السابق للبلاد.

وتعرض عدد من المتاجر في جوهانسبرغ للنهب، وأغلقت العديد من الطرق، وخرج محتجون حاملين العصي في شوارع المدينة، وأعلنت هيئة المخابرات الوطنية اعتقال 62 شخصا.

وشهد إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، أكبر قدر من أعمال العنف، بحسب وكالة "رويترز".

وفي الإقليم ذاته، بدأ زوما مساء الأربعاء الماضي، قضاء عقوبة السجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة.

🔴Chaotic Scenes Coming Out Of JHB🔴



The streets of Johannesburg have erupted into chaos as protest 🪧 action continues. pic.twitter.com/bxCM0lD59u — The Insight Factor (@insightfactor) July 11, 2021

من جانبه، علق الرئيس الحالي للبلاد، سيريل رامابوسا، بالقول إنه لا يوجد مبرر للعنف، مشيرا إلى أن الاضطرابات "تضر بجهودنا لإعادة بناء الاقتصاد" وسط جائحة كوفيد-19.

NEW - Violence and looting sprees erupted in parts of central #Johannesburg today. A scene from Hillbrow shows the aftermath.pic.twitter.com/46sPJUNQ6l — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 11, 2021

وتابع: "من دواعي قلق جميع مواطني جنوب أفريقيا أن بعض أعمال العنف هذه تستند إلى التعبئة العرقية".

واعتبر الحكم على زوما وتنفيذه "اختبارا لقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة في عهد ما بعد الفصل العنصري".

🔴South Beach 🏖 Spar Tops Erupts Into Chaos🔴



Live visuals of protests 🪧 action in South Beach have erupted into chaos as protesters call for the release of Former President Jacob Zuma pic.twitter.com/J15bByUtjM — The Insight Factor (@insightfactor) July 11, 2021

وأصدرت المحكمة حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي، بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وقدم جاكوب زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى "كوفيد-19"، وسينظر في الطعن غدا الاثنين، بحسب ما نقلت "رويترز". وقال مسؤولون في البرلمان، إن هناك "تعاطفا مع المصاعب الشخصية التي يواجهها الرئيس السابق جاكوب زوما. لكن حكم القانون وسيادة الدستور يجب أن يسودا".