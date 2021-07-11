جونسون يعلق على خسارة إنجلترا لنهائي أمم أوروبا ويحذر من الجائحة

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأحد، على خسارة منتخب بلاده نهائي أمم أوروبا أمام إيطاليا بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه بتويتر، "لقد كانت نتيجة محزنة لاختتام يورو 2020، لكن المدرب غاريث ساوثغيت وفريق إنجلترا لعبوا كالأبطال لقد جعلوا بلادهم فخورة ويستحقون ثناء كبيرا".

الجائحة لم تنته

وفي سياق آخر، قال جونسون، إن "جائحة (فيروس كورونا) العالمية لم تنته بعد".

وأضاف في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن "الإصابات ستزيد عندما نرفع القيود ولذلك مع تأكيد خططنا اليوم ستكون رسالتنا واضحة. الحذر أمر مهم للغاية ويجب علينا جميعا تحمل المسؤولية حتى لا نتراجع عن تقدمنا".

ومن المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين يعلن فيه قراره النهائي بشأن رفع جميع قيود كوفيد-19.

وكان جونسون قد طرح في الأسبوع الماضي مقترحات لإلغاء القواعد المتعلقة بوضع الكمامات والتواصل الاجتماعي وتعليمات العمل من المنزل فيما أسماه "طريق باتجاه واحد إلى الحرية".

خطط جونسون لإزالة جميع القيود

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون خططا لإزالة جميع قيود كوفيد-19 المتبقية تقريبا في إنجلترا اعتبارا من 19 يوليو/تموز على الرغم من ارتفاع الحالات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور.

That was a heartbreaking result to end #Euro2020 but Gareth Southgate and his @England squad played like heroes. They have done the nation proud and deserve great credit 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021

وتطبق بريطانيا أحد أسرع برامج التطعيم في العالم مع تلقى أكثر من 87 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات كوفيد-19 وتلقى 66 في المئة جرعتين.

ورغم ذلك فقد شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ الشتاء.

وتقول الحكومة بأنه على الرغم من زيادة الإصابات، ما زالت الوفيات ودخول المستشفيات أقل بكثير من ذي قبل وهذا دليل على أن اللقاحات تنقذ الأرواح.