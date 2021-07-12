شرطة لندن: إصابة 19 شرطيا خلال نهائي أمم أوروبا 2020

قالت الشرطة البريطانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن 19 من أفرادها أصيبوا خلال تصديهم لحشود أثناء عملية حفظ الأمن في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إيطاليا وإنجلترا يوم الأحد.

واندلعت اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين بالقرب من استاد ويمبلي.

وقالت شرطة العاصمة على تويتر، "اعتقلنا 49 خلال النهار بسبب ارتكاب مخالفات مختلفة".

وأضافت، "عمليتنا لحفظ الأمن لنهائي يورو 2020 تقترب من نهايتها".

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم الأحد، في تغريدة على حسابه بتويتر، "لقد كانت نتيجة محزنة لاختتام يورو 2020، لكن المدرب غاريث ساوثغيت وفريق إنجلترا لعبوا كالأبطال لقد جعلوا بلادهم فخورة ويستحقون ثناء كبيرا".

وخسرت إنجلترا نهائي أمم أوروبا أمام إيطاليا بركلات الترجيح (3-2) بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي.