إسرائيل تجيز للأزواج المثليين استئجار الأرحام

أجازت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، قرارا بالإجماع يسمح للمثليين من الأزواج استئجار الأرحام (اللجوء إلى الحمل البديل).

وقد لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من المدافعين عن المثليين وسيدخل القرار حيّز التنفيذ في إسرائيل في غضون ستة أشهر منذ صدوره، وفقا لما نقلته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.

واعتبرت المحكمة سابقا الإجراءات المتبعة الخاصة بتأجير الأرحام للمثليين "غير منصفة" ومخالفة للدستور وتمسّ بالحق في المساواة والحق في إقامة عائلة.

وجاء في قرار المحكمة أنه "نظرا لتقاعس الدولة عن القيام بأي خطوات للدفع قدما بتصحيح بنود القانون وفق ما أشارت إليه في قرارها، فإنها لن تسمح باستمرار الوضع القائم المشتمل على المس والإساءة إلى حقوق الإنسان الناجمين عن إجراءات تأجير الأرحام المتبعة اليوم ولا بدّ من التّصدي وتوفير حل عملي للملتمسين".

وكانت المحكمة قد بادرت بهذا القرار من منطلق أن الوضع السياسي الراهن لن يسمح بسن قانون يتطرق إلى هذه الوضعية، وعليه اتفق القضاة بالإجماع على إلغاء التعريفات القائمة التي تحرّم بشكل جارف المثليين من الانضواء تحت مظلة البنود التي تجيز إقامة عائلة بديلة واستبدالها بأخرى تتماشى مع روح القانون".

كما رحّب وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس بهذا القرار، وقال: "إن وزارته مستعدة لاحترام التصحيح المشار إليه وتنفيذ ذلك على أرض الواقع بالكامل".

وقام هوروفيتس بنشر صورة وهو يحمل العلم الخاص بالمثليين، وأرفقها بتعليق:

"تستعد وزارة الصحة لتأييد حكم المحكمة العليا كما هو مكتوب وصياغة لقد انتهى التمييز ضد الأزواج من نفس الجنس والآباء غير المتزوجين، وشكرا كبيرا لصديقي إيتاي بينكاس وأواف عراد وللمجتمع الفخور وحركتي، إلى حزب ميرتس (اليساري)، للدعم على طول الطريق، كن قويا وشجاعا!".

משרד הבריאות נערך לקיים את פסיקת בג״צ ככתבה וכלשונה. אפליית הזוגות מאותו מין והאבות היחידנים - באה אל קצה.

כבוד לאיתי פנקס ויואב ארד חבריי, ותודה ענקית לקהילה הגאה ולתנועה שלי, למרצ, על התמיכה לאורך כל הדרך. חזק ואמץ! pic.twitter.com/ExAxu2bZME — Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) July 11, 2021

يشار إلى أن إسرائيل قامت بالسماح لأول مرة للأزواج المثليين بتأجير الأرحام عام 1996 وبعدها سمحت بذلك للنساء العازبات.