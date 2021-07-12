ليتوانيا: يجب أن تواجه بيلاروسيا المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرغيس، اليوم الإثنين، إن حكومة بيلاروسيا تقوم بنقل المهاجرين بشكل غير قانوني ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرس جولة خامسة من العقوبات عليها.

وعقد لاندسبيرغيس اليوم اجتماعا مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، أشار خلاله إلى أن "بيلاروسيا تستخدم اللاجئين كسلاح سياسي"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال: "عندما يتم استخدام اللاجئين كسلاح سياسي ... سأتحدث مع زملائي حتى يكون لدى الاتحاد الأوروبي استراتيجية مشتركة أي المزيد من العقوبات".

هذا وبدأت ليتوانيا، يوم الجمعة الماضية، بناء حاجز من الأسلاك الشائكة بطول 550 كم على حدودها مع بيلاروسيا بعد اتهامها للسلطات البيلاروسية بإرسال مئات المهاجرين العراقيين بشكل غير قانوني إلى أراضيها.

من جانبها، علّقت بيلاروسيا على قرار سلطات ليتوانيا في بناء الجدار ونشر قوات لمنع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى أراضيها. بأن هذا الأمر لا يخيفهم، فبحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي فإنه:

"إذا رغبوا في ذلك فليبنوا الجدار، وإذا توقفوا عن تمويل مختلف المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بينهما وفرضوا العقوبات... يجب أن لا ينزعجوا من تدفق المهاجرين إليهم، لأننا سنحول الأموال التي تم تخصيصها سابقًا لحماية الحدود بين البلدين إلى تلبية احتياجات الشعب البيلاروسي".