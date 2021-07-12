تركيا تعلن تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، تحييد 4 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارات جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارات الجوية استهدفت مسلحي التنظيم الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، في منطقة الزاب، مؤكدة استمرار عمليات مكافحة حزب العمال الكردستاني "بكل حزم"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وبشكل متزامن، أطلقت تركيا في 23 أبريل/نيسان الماضي عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق باسيان وأفشين ومتينا شمالي العراق.

وتقول تركيا إن التنظيم الكردي يتخذ من مناطق في شمال العراق قاعدة ومنطلقا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل أراضيها.