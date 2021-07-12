إجلاء 342 ألف شخص في اليابان بسبب سقوط الأمطار الغزيرة

تسببت الأمطار الغزيرة في اليابان، اليوم الإثنين، بإجلاء نحو 342 ألف شخص من أربع محافظات في اليابان.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لهيئة التلفزيون والإذاعة اليابانية (إن إتش كي)، "وصل حد التحذير في محافظة شيماني، التي يسكنها نحو 41 ألف شخص، إلى المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى تحذير من الخطر... وإن أي حركة في هذه المرحلة تشكل خطرًا على الحياة".

وأضافت، "إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى نقطة الإخلاء قبل هذه المرحلة، فمن المستحسن البقاء واتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الحياة".

ونقلت القناة عن إصدار تعليمات إلى 302 ألف شخص، في شيمانى وهيروشيما وتوتوري وأكيتا، "بالإجلاء العاجل من أماكن الخطر"، وهذا ما يعادل المستوى الرابع من الخطر.

وعندما تكون هذه التعليمات سارية المفعول، يجب أن يكون لدى السكان الوقت الكافي لاستكمال عمليات الإخلاء؛ حيث أنه مع زيادة تدهور الوضع، فإن أي حركة، حتى لغرض الإخلاء، تشكل خطرًا على الحياة.

وبدأت الأمطار بالهطول لمدة ثلاث ساعات في الصباح في محافظة توتوري؛ وهطل ما يصل إلى 139 ملم من الأمطار، و117 ملم في شيمانى، و111 ملم في هيروشيما.