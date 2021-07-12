وزير خارجية إسرائيل يعرب عن رغبة بلاده في تعميق التعاون مع الناتو

أعرب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، اليوم الإثنين، عن رغبة بلاده في "تعميق التعاون" مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومساعدته في مختلف التحديات التي يواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لابيد في العاصمة البلجيكية، بروكسل، مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات بحسابه على تويتر: التقيت هذا الصباح بالأمين العام للناتو بمقر الحلف في بروكسل، تشترك إسرائيل والناتو قيما ومفاهيم متطابقة فيما يتعلق بالتحديات والتهديدات في المنطقة".

وأضاف لابيد: "تطمح إسرائيل في تعميق التعاون مع الحلف والاستعداد للعمل بشكل مشترك لمساعدته في مختلف التحديات التي يواجهها، بما في ذلك الاستخبارات، الأمن السيبراني، الحرب على الإرهاب، تأثير المناخ، الأمن البحري، الطوارئ المدنية والدفاع الصاروخي".

מדינת ישראל תשאף להעמיק את שיתוף הפעולה עם הברית ואת הנכונות לפעול במשותף על מנת לסייע לברית עם האתגרים השונים מולם היא ניצבת, בין היתר במודיעין, סייבר, לוט"ר, השפעות האקלים, ביטחון ימי, חירום אזרחי והגנה מפני טילים.@IsraelatNATO — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) July 12, 2021

وأمس الأحد، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي لابيد في بروكسل، وفق ما أفاد به الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وأضاف حافظ في تغريدة أن شكري أكد خلال اللقاء "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".