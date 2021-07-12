إعلام: قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يتنحى عن منصبه

قال مسؤولو دفاع أمريكيون، إن قائد القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بأفغانستان، سكوت ميلر، سيتنحى، اليوم الاثنين، في خطوة تمثل النهاية الرمزية للمهمة العسكرية الأمريكية في هذا البلد.

تولى الجنرال أوستن سكوت ميللر قيادة التحالف العسكري في أفغانستان في أغسطس/ آب 2018، وهي أطول مدة لأي قائد سابق في ذلك المنصب. وقال ثلاثة من مسؤولي الدفاع، إنه من المتوقع أن يتقاعد ميللر، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

سلم ميلر قيادة القوات الأمريكية في أفغانستان إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي.

كرئيس للقيادة المركزية الأمريكية، كان ماكنزي يمتلك بالفعل سلطة على أفغانستان والعديد من الدول المجاورة، وسيواصل العمل من مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا، فلوريدا، ومن مقره الرئيسي في قاعدة العديد الجوية في الدوحة، قطر.

أعلنت إدارة بايدن في أبريل/ نيسان أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن انسحاب الولايات المتحدة تحرك بشكل أسرع.

كان لدى الولايات المتحدة 2500 إلى 3500 جندي منتشرين هناك عندما أعلن بايدن القرار، لكن أكثر من 90% من الأفراد والمعدات الأمريكية غادروا بحلول بداية يوليو/ تموز.

بعد الانتهاء الرسمي للمهمة العسكرية في 31 أغسطس، ستحتفظ الولايات المتحدة بنحو 650 جنديا في كابول لأمن السفارة وعدة مئات آخرين للمساعدة في الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي.