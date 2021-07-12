مسؤول في الخارجية الإسرائيلية عن "حقيبة مطار بروكسل": لا يجب الاستهانة بالخصم الإيراني

أدلى مسؤول إسرائيلي بتعليق، هو الأول، على واقعة العثور على حقيبة مشبوهة في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، محذرا من "الاستهانة بالخصم الإيراني".

جاء ذلك في مقابلة للإذاعة العبرية الرسمية "ريشيت بيت" مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، اليوم الإثنين.

وكانت قناة إسرائيلية رسمية، قالت إن هناك تقديرات أمنية في تل أبيب بأن الحقيبة المشبوهة التي عُثر عليها، الخميس الماضي، في مطار بروكسل، تأتي في إطار محاولة إيرانية لدراسة الإجراءات الأمنية استعدادا لتنفيذ هجوم محتمل يستهدف إسرائيليين.

وتعليقا على ذلك، قال أوشبيز: "أعتقد أنه لا يجب الاستهانة بالخصم الإيراني. إنهم أناس مصممون بشدة على فعل الشر، ولا ينبغي كذلك أن نستهين بعزمنا على منعه. هذه معركة طويلة جدا"، على حد تعبيره.

وأضاف أن: "سياسة إسرائيل تقوم على تصور واضح جدا للتهديد، وكذلك الأمر في كل ما يتعلق بالقدرات العسكرية والنووية (لإيران)".

ويوم الجمعة الماضي، قالت قناة "كان" الرسمية، إنهم "في إسرائيل يعتقدون أن عناصر إيرانية هم من تركوا أمس (الخميس) حقيبة مشبوهة في مطار بروكسل في محاولة للتحقق من الإجراءات الأمنية تمهيدا لتنفيذ هجوم محتمل ضد إسرائيليين".

وفي وقت سابق من ذات اليوم، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم إخلاء قاعتي الرحلات المغادرة في المطار لأكثر من ساعة، بعد العثور على حقيبة مشبوهة داخلها، اتضح فيما بعد أنها تعود لامرأة من أصل إيراني تعيش في المدينة.

وبحسب الصحيفة، بعد تحديد مكان الحقيبة، تبين أن المرأة التي تركتها هناك كانت على متن طائرة انطلقت من مطار بروكسل إلى الدوحة، وأمرت الشرطة البلجيكية الطائرة بالعودة مجددا حيث تم اعتقال تلك المرأة.