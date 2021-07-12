جنوب أفريقيا تنشر قوات عسكرية لمواجهة أعمال العنف عقب سجن رئيسها السابق

أعلنت قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا، اليوم الإثنين، أنها سوف ترسل قوات من الجيش إلى مقاطعتي غوتنغ وكوازولو ناتال، بهدف المساعدة في توفير الأمن بعد انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس السابق جاكوب زوما.

جوهانسبيرغ- سبوتنيك. وأوضح بيان لقوات الدفاع الوطني أنه سيتم نشر قوات من الجيش في غوتنغ وكوازولو ناتال، بهدف تقديم الدعم لقوى إنفاذ القانون بالمقاطعتين في مواجهة موجة العنف في الأيام الأخيرة، مضيفا أن "انتشار القوات سيكون في أسرع وقت ممكن".

وأشار البيان أيضا إلى أن "مدة انتشار القوات وحجمها سوف يتم تحديده وفقا لتقديرات الموقف على الأرض، بواسطة قوات إنفاذ القانون".

وتحولت جوهانسبرغ، مساء أمس الأحد، إلى ساحة حرب، بعد انتشار أعمال عنف وفوضى عارمة في شوارعها على خلفية استمرار الاحتجاجات عقب سجن جاكوب زوما الرئيس السابق للبلاد، بعد أن أصدرت المحكمة في حقه عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي، وتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.