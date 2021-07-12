"الشاباك" يتهم رجل أعمال إسرائيلي بالتخابر مع إيران... فيديو وصور

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل، اليوم الإثنين، بالكشف عن هوية رجل أعمال جرى اعتقاله، مؤخرا، بتهمة نقل معلومات إلى إيران.

وقالت قناة "كان" الرسمية، نقلا عن بيان لجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن الحديث يدور عن رجل الأعمال البدوي المعروف، يعقوب أبو القيعان، من النقب جنوبي إسرائيل، وهو صاحب مجموعة "أبو القيعان" الاستثمارية.

وأضافت: "تم تقديم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال يعقوب أبو القيان، اليوم الاثنين، وهو متهم بارتكاب جرائم الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو".

איש העסקים יעקוב אבו-אלקיעאן, שהיה ברשימת יעלון לכנסת, מואשם במגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. בסרטון: אבו-אלקיעאן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע@Itsik_zuarets pic.twitter.com/r5SNxalMvK — כאן חדשות (@kann_news) July 12, 2021

وبحسب بيان "الشاباك": "تم اعتقال أبو القيعان، الشهر الماضي، لاستجوابه للاشتباه في وجود اتصالات غير مشروعة مع عنصر لبناني عراقي ومن خلاله مع عملاء استخبارات إيرانيين، نقل إليهم معلومات".

وأضاف البيان: "كشف التحقيق أنه (أبو القيعان) كان على اتصال متواصل مع حيدر المشهداني، الذي يعمل كحلقة وصل مع المخابرات الإيرانية، وفي إطار الاتصال، أطلعه أبو القيعان على آخر المستجدات عما يحدث في إسرائيل. والعلاقة بين الاثنين تدور بما في ذلك حول الفرص التجارية المزعومة في الدول العربية في المنطقة".

وفي اتصالاته مع المشهداني، ادعى أبو القيعان أنه كان أحد صناع القرار في إسرائيل، وأنه عضو في المجلس الوزراي الأمني المصغر (الكابينت)، وأن دولة إسرائيل ستنفذ عمليات هجومية قريبا.

وزوّد أبو القيان حيدر المشهداني بمعلومات كان قد علمها من وسائل الإعلام الإسرائيلي عن أنشطة قوات الأمن في إسرائيل وأنشطة وزير الدفاع بيني غانتس، والصفقات العسكرية التي أبرمت بين إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، أخبره عن لقاءات تجري بين إسرائيل والسعودية والإمارات، بحسب القناة الإسرائيلية.

ويعتبر أبو القيعان أحد أكبر المقاولين في النقب، وواحد من أثرياء المجتمع العربي البدوي في إسرائيل.

وفي السابق، كان أبو القيعان مرشحا على قائمة حزب "تيلم" الذي أسسه وزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون، لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وسبق أن نشر عبر حسابه على "فيسبوك" صورا تجمعه بمسؤولين إسرائيليين كبار بينهم يعالون وغانتس.