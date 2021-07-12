خبير: التوتر بين أنقرة وأثينا قد يعقد أي حلول بشأن أزمة شرقي المتوسط

قال المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، اليوم الاثنين، إن "التصريحات الاستفزازية التي بدأها الجانب اليوناني غير مبررة وتزيد التوتر مع أنقرة، الأمر الذي قد يعقد أي حلول بشأن الأزمة شرقي المتوسط".

وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "التوتر بين الجانبين قد يعود إلى المربع الأول، ويصل إلى أعلى مستوى على الرغم من كل الحوارات والمباحثات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعقد أي حلول في أزمة شرق المتوسط".

وأوضح أن "المشكلة بين البلدين ليست وليدة اليوم وإنما ترجع لعقود طويلة، وهي ليست متعلقة فقط بموضوع التنقيب عن النفط في شرق المتوسط"، مشيرا إلى "أنها تحولت من مشكلة يونانية تركية إلى مشكلة تركية أوروبية، وهو ما زاد الأمور تعقيدا"، بحسب قوله.

وتوقع طه عودة أوغلو أن

"تزداد حدة التوتر بين البلدين مع الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل إلى جزيرة قبرص".

جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الذي استنكر فيها تصريحات نظيره اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، الذي اتهم فيها أنقرة بتهديد استقرار المنطقة.

وأشار أكار إلى أن أثينا تستمر بتصعيد التوتر والأعمال الاستفزازية، وتستمر في تصعيد التوتر.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة، في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.