ليتوانيا تناشد الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفق المهاجرين

ناشدت ليتوانيا دول الاتحاد الأوروبي إرسال طائرتين هليكوبتر و30 عربة دورية للسيطرة على الحدود كجزء من مكافحة تدفق المهاجرين من بيلاروسيا.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، اليوم الاثنين: "ليتوانيا بحاجة إلى 30 سيارة دورية وطائرتي هليكوبتر وأجهزة للرؤية الليلية وضباط حدود ومترجمين، ويجب تلبية هذه الاحتياجات".

وأضافت بقولها: "سيقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة طارئة لليتوانيا من أجل تغطية احتياجاتها من الأموال الإضافية للسيطرة على الحدود مع بيلاروسيا في مواجهة التدفق المتزايد للمهاجرين".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير خارجية ليتوانيا، غابرييليوس لاندسبيرغيس، إن حكومة بيلاروسيا تقوم بنقل المهاجرين بشكل غير قانوني ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرس جولة خامسة من العقوبات عليها.

وبدأت ليتوانيا، يوم الجمعة الماضية، بناء حاجز من الأسلاك الشائكة بطول 550 كم على حدودها مع بيلاروسيا بعد اتهامها للسلطات البيلاروسية بإرسال مئات المهاجرين العراقيين بشكل غير قانوني إلى أراضيها.