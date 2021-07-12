خبير: الانسحاب الأمريكي المتسارع قد يكرر السيناريو العراقي في أفغانستان

قال المحلل السياسي، ماك شرقاوي، إن "تصريحات البنتاغون حول قلقه من الأوضاع في أفغانستان تشير إلى أن الولايات المتحدة ماضية في إكمال عملية الانسحاب من هذا البلد، محذرا من أن هذا الانسحاب المتسارع من شأنه أن يكرر سيناريو العراق في أفغانستان".

وأشار شرقاوي في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هذا الانسحاب الأمريكي يسلم أفغانستان لحركة طالبان (المحظورة في روسيا) مرة أخرى، مضيفا أن ذلك يتضح من خلال قيام الحركة بتوسيع هجومها على أنحاء البلاد كافة وسيطرتها علي مقاليد الأمور، كما استنكر شرقاوي عدم قدرة الولايات المتحدة طوال 20 عاما على خلق جيش أفغاني قوي يستطيع أن يدافع عن البلاد ويقف أمام حركة إرهابية.

وتوقع شرقاوي سقوط الحكومة الأفغانية مع استمرار هذا الهجوم الشرس من قبل حركة طالبان، وبالتالي تحول أفغانستان لبؤرة إرهابية وتصديره مرة أخرى إلي الخارج ومعاناة المنطقة من عدم الاستقرار مرة أخرى.

وأوضح أن الرئيس التركي قد يقوم بلعب دور في حماية كابول باعتبار القوات التركية موجودة في الساحة الأفغانية، في إطار الناتو وقد يأتي ذلك في إطار تفاهمات أمريكية تركية.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، إنها تتابع بقلق توسع سيطرة حركة "طالبان" داخل أفغانستان، مطالبة الحكومة بتسريع جهودها في مواجهة ذلك، قبل أسابيع من موعد انتهاء سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، جون كيربي، لشبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة تراقب بقلق هجوم المسلحين في أفغانستان وتحث الحكومة الأفغانية على التصدي لهذا التقدم.

وقال كيربي: "نحن بالتأكيد نراقب بقلق عميق.. الوضع الأمني المتدهور والعنف الذي هو بالطبع مرتفع للغاية، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن".

وتابع أن الولايات المتحدة تشجع شركاءها في أفغانستان على الاستفادة من قدراتهم.

وقال كيربي: "ونعلم أنهم يعرفون كيف يدافعون عن بلادهم. هذا هو الوقت المناسب لهم للإسراع والقيام بذلك بالضبط".