أردوغان: من ينصحنا بالديمقراطية تاريخه ملطخ بالعار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تاريخ من ينصحون بلاده بالديمقراطية وحقوق الإنسان "ملطخ بالعار".

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "قمة شباب تركيا" التي نظمت في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، إن "نقاط العار في تاريخ الذين يقدمون لتركيا النصائح بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، لا تزال تظهر واحدة تلو الأخرى"، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر، في أبريل/نيسان الماضي، حول حقوق الإنسان في تركيا عام 2020، أثار غضب أنقرة التي قالت إنه "بعيد عن الموضوعية ويتضمن ادعاءات لا أساس لها".

وتوجه الرئيس التركي لشباب بلاده، قائلا إن حكومته لا تقبل بأن يقع أي شاب في براثن التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن "حكومات العدالة والتنمية لم تمنح أي فرصة لأولئك الذين يسعون لتحقيق مآربهم عن طريق سفك دماء الشباب".

واعتبر أردوغان أن آماله في مستقبل تركيا تزداد في كل مرة يلتقي فيها الشباب ويتحدث معهم.